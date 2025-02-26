Цены на электроэнергию в ФРГ достигли рекордного уровня

В Германии цена на электроэнергию достигла рекордных уровней для этого времени года из-за сокращения мощностей ветряной энергетики, сообщило агентство Bloomberg.

«Цены на электроэнергию в этом месяце были выше, чем в любой другой февральский месяц за всю историю наблюдений, даже во время энергетического кризиса 2022 и 2023 годов», — говорится в публикации.

Такой рост стоимости негативно сказался на экономике, что привело к снижению конкурентоспособности немецких производителей. Некоторые из их приняли решение о переносе заводов за границу.

Также ситуация привела к увеличению использования ископаемого топлива. Это создаёт необходимость в разнообразных источниках электроэнергии, не зависящих от погодных условий.

В декабре 2024 года власти ФРГ призвали жителей готовиться к длительным отключениям электричества.