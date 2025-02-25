В глобальном потеплении нашли плюсы для России

Глобальное потепление создаст огромные возможности для развития сельского хозяйства в России, от которого будет зависеть мир.

Такие плюсы в изменении климата нашел член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов, пишет Life.ru.

«До сих пор мы были зоной в значительной степени рискованного земледелия, а станем просто самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию. От нас будет зависеть весь мир», — заявил эксперт.

Однако стоит понимать, что наряду с этим Россию ожидают и большие опасности. Одна из главных — таяние многолетней мерзлоты, которая занимает более половины территории страны. Деградация мерзлоты приведет к проседанию почвы, а значит, здания и прочие конструкции перестанут быть прочными и устойчивыми. Кроме того, могут высвободиться огромные объемы парникового газа метана, которые многократно ускорят глобальное потепление.

Тем не менее, футуролог выразил надежду, что человечество преодолеет трудный переходный период и адаптируется к новым условиям. В итоге, по его прогнозам, в России должны ощутить и пользу от изменения климата.

Ранее в России спрогнозировали увеличение числа чрезвычайных ситуаций на фоне глобального потепления. В МЧС добавили, что уже все чаще наблюдаются аномально высокие или низкие температуры.