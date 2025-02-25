Биткоин рухнул

Впервые с 13 января 2025 года цена биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на площадку Binance.

По данным на 10:26 мск, стоимость криптовалюты упала на 6,64 процента и дошла до 89,439 тысячи долларов. Позже, к 10:40 мск, биткоин стоил уже 88,988 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 января, стоимость биткоина опустилась ниже 100 тысяч долларов и достигла 98,2 тысячи долларов. Между тем после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США эта криптовалюта укреплялась. Меньше чем за месяц она подорожала с 74 до 103 тысяч долларов.

Однако позже, после того как Белый дом заявил о готовности начать торговые войны, биткоин пошел вниз. Так, 3 февраля его стоимость доходила до 91,44 тысячи, что стало самым низким уровнем за три недели.

Впрочем, есть прогнозы, согласно которым у биткоина есть шансы подорожать до 500 или даже 700 тысяч долларов.