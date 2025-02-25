Банки начали массово снижать ставки по вкладам

После заседания Банка России половина из двадцати крупнейших банков уменьшила процентные ставки по депозитам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса «Финуслуги». Вкладчики, размещающие свои средства на депозитах сроком от трех до двенадцати месяцев, стали получать меньше прибыли в среднем на 0,3%.

Подчеркивается, что наиболее значительное снижение доходности произошло по годовым депозитам — почти на 0,5 процентных пункта в восьми банках. Теперь она составляет 20,8%, что ниже уровня ключевой ставки. Однако более привлекательные условия все еще доступны для вкладов на шесть месяцев — доходность по ним немного превышает 21%.

В то же время, как сообщили в маркетплейсе, в феврале ставки по вкладам снизились в 15 из 20 крупнейших банков. Это произошло еще до заседания Центрального банка.

По словам директора департамента розничного бизнеса Цифра банка Юрия Эйдинова, финансовые организации не ожидают повышения ключевой ставки и не учитывают этот фактор в цену того или иного продукта.

14 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По его оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.