Путин предложил США проект по алюминию с инвестициями в 15 млрд долларов

Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», — заявил Путин в интервью, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

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По словам президента, инвестиции США при этом могут оцениваться в 15 млрд долларов.

Россия также готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 млн тонн, это окажет стабилизирующее влияние на цены, добавил Путин. Москва и Вашингтон также могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия.