ЦБ: в 75 регионах России в январе повысилась годовая инфляция

По итогам января в 75 регионах России был зафиксирован рост годовой инфляции, сообщили в Центральном банке России. "Наиболее заметно рост цен ускорился на услуги, в то время как на продовольственные и непродовольственные товары практически не изменился", — говорится в сообщении. В ЦБ добавили, что в настоящее время инфляция в РФ остается на высоком уровне. Для возвращения ее к 4% в 2026 году регулятору нужно еще длительное время сохранять высокие ставки, добавили в Банке России. 14 февраля Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор уточнил, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, при этом кредитная активность замедляется, что стало аргументами в пользу оставления ключевой ставки без изменений. 19 февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1-1,2% к февралю. По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды.