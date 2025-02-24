Мосбиржа запустит торги в выходные дни с 1 марта

Московская биржа в субботу, 1 марта, запустит в экспериментальном режиме торги в выходные дни. Об этом сообщается на сайте площадки.

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Торги предполагают возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности и будут проводиться в рамках дополнительной сессии. Как уточнила Мосбиржа, на первом этапе к торгам в выходные дни допустят наиболее ликвидные акции.

"Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня – и не будут изменяться", – говорится в сообщении.

В понедельник, 24 февраля, СПБ-биржа приостанавливала торги из-за технического сбоя. За несколько дней до этого Московская биржа временно останавливала торги на фоне проблем с трансляцией данных. Затем, проконсультировавшись с участниками рынка, биржа решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей впервые с начала сентября 2024 года. Американская валюта 20 февраля подешевела до 86,9 рубля, что является минимумом с 4 сентября прошлого года.