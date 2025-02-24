Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций
Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций, включая 40 судов. Количество якобы связанных с РФ нефтяных танкеров под санкциями увеличилось до 133, отметили в МИД королевства.
Под рестрикции подпали:
- Министр обороны и генералы КНДР.
- Компании из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и КНР за поставки электроники в РФ.
- Бизнесмен Роман Троценко.
- Гендиректор телеканала "Царьград" Наталья Тюрина.
- Российская автомобильная группа "Авилон".
- Компании "Грант-Трейд" и ее глава Марата Мустафьева.
- Группа компаний "Русская энергия" и "Сибантрацит".
- Замглавы МЧС РФ Денис Попов.
- Киргизский "Керемет банк".
- НПП "Салют", авиакомпании S7, компании "Стройсервис".
- Руководитель "Главного центра специальной связи" Иван Гайченя.
- Директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.