Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций

Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций, включая 40 судов. Количество якобы связанных с РФ нефтяных танкеров под санкциями увеличилось до 133, отметили в МИД королевства.

Великобритания расширила антироссийские санкции
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Под рестрикции подпали:

Экономика
Николай Буйнов
Денис Попов
Роман Троценко
МЧС России
Авилон
Сибантрацит
АК S7
Иркутская нефтяная компания