В Госдуме прокомментировали новый пакет санкций ЕС

Аксаков прокомментировал новый пакет санкций ЕС
Новый пакет санкций не имеет принципиального значения в финансовом взаимодействии с зарубежьем.
Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Нам уже все равно, пусть что хотят выдумывают. Мы уже изменили так свою платежную систему и финансовое взаимодействие с зарубежьем, что для нас все эти решения принципиального значения не имеют. Конечно, удобнее было бы пользоваться SWIFT просто потому, что очень многие банки работают во взаимодействии со SWIFT. Но американцы и европейцы своими действиями подтолкнули развитие новых направлений финансового взаимодействия банков, которые в том числе опираются на самые современные технологии", - отметил депутат.