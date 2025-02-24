Курс рубля описали словами «крепче прогнозируемого»

Курс рубля оказался крепче прогнозируемого Минэкономразвития. Такими словами описал положение на рынке министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

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По словам представителя ведомства, курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе, и новую оценку представят только в марте. Ранее Минэкономразвития предполагало, что в 2025 году американская валюта будет стоить в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах — 100 и 103,2 рубля соответственно.

Колебания курса российской валюты министр объяснил разрушением биржевого механизма. Так как в России сейчас работают через небиржевую регистрацию контрактов, рынок стал гораздо более волатильным, чем годом ранее.

В Bloomberg уже назвали рубль самой эффективной валютой на развивающихся рынках. Серьезный рост его курса они объяснили действиями американского президента Дональда Трампа, «резко изменившего политику» страны в отношении РФ. В Госдуме же призвали россиян не увлекаться скупкой долларов, так как американская валюта «завтра может быть дешевле» и не принести ожидаемой прибыли.