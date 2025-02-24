ЕС планирует интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии

Евросоюз планирует полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии к концу 2026 года.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте органа исполнительной власти ЕС.

«Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Цель — обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины. Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года. И мы воспользуемся всем потенциалом огромных газовых хранилищ Украины, 80% которых расположены вблизи государств — членов ЕС», — заявила она, отметив, что это принесет доход Украине.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз также намерен ускорить инвестиции в украинскую возобновляемую энергетику.