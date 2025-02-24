На Украине оценили перешедшие под контроль России запасы металлов

К настоящему времени под контроль России перешли запасы полезных ископаемых на общую сумму в 350 миллиардов долларов. Такую оценку дала вице-премьер Украины Юлия Свириденко, ее слова приводит РБК.

Речь идет о запасах титана, лития, урана и редкоземельных металлов, уточнила Свириденко. В то же время она отметила, что на Украине еще остались запасы полезных ископаемых, которые не перешли под контроль России. На этом фоне Свириденко призвала местные власти стимулировать приток инвестиций в переработку и разработку на оставшихся месторождениях.

Вице-премьер добавила, что важно сосредоточиться не только на экспорте полезных ископаемых, но и на геологоразведке. Одной из главных задач станет обновление геологической информации и привлечение новых инвесторов в отрасль.

«Наша задача — не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций», — резюмировала Свириденко.

Издание «Forbes Украина» оценивало суммарные запасы полезных ископаемых в стране в 15 триллионов долларов. При этом газета The Washington Post еще в 2022 году отмечала, что под контроль России к тому времени перешли месторождения с запасами общей стоимостью в 12,4 триллиона. Часть от оставшихся за Украиной запасов президент США Дональд Трамп предлагал передать американским инвесторам в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Стали известны требования Киева к США по сделке о ресурсах

В феврале 2025 года глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент привез в украинскую столицу черновик соглашения о доступе к металлам на сумму в 500 миллиардов долларов. Однако этот вариант, как и доработанная впоследствии американскими чиновниками версия, не устроил президента республики Владимира Зеленского. В качестве причины отказа он назвал отсутствие в предложенном соглашении пункта о гарантиях безопасности для Украины. В ответ Трамп обвинил коллегу в срыве сделки.

После этого власти США предложили Киеву более жесткую версию, которая подразумевала переход под контроль Вашингтона половины получаемых Украиной доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Как уточняла газета The New York Times, эти средства пойдут в специальный фонд, который будет контролироваться Соединенными Штатами. Украина должна будет делать взносы, пока объем фонда не достигнет требуемых 500 миллиардов долларов.