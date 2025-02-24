Мишустин призвал поддержать тренд на рост экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кабмин поддержать тренд роста экономики, помогая предприятиям отвечать на стоящие перед ними внешние вызовы.
Об этом речь зашла на оперативном совещании с вице-премьерами.
"В прошлом году российская экономика показала достаточно высокие темпы роста. Недавно я докладывал подробно об этом президенту. Надо, конечно, поддержать такой тренд. Нужно внимательно изучить потребности предприятий, помогать им находить решения, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы и стимулировать движение вперед, в том числе и для выполнения тех задач, которые перед нами поставлены, национальных целей развития", - сказал Мишустин.
Премьер обратился к своим коллегам с просьбой совместно с министрами принять активнейшее участие в работе подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики по курируемым ими отраслям.
"Это очень важно. Обязательно взять на особый контроль реализацию принимаемых ею решений. Все актуальные предложения по новым мерам поддержки курируемых вами отраслей надо вносить в нее в формате одного окна", - поручил он.