Мишустин призвал поддержать тренд на рост экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кабмин поддержать тренд роста экономики, помогая предприятиям отвечать на стоящие перед ними внешние вызовы.

Об этом речь зашла на оперативном совещании с вице-премьерами.

"В прошлом году российская экономика показала достаточно высокие темпы роста. Недавно я докладывал подробно об этом президенту. Надо, конечно, поддержать такой тренд. Нужно внимательно изучить потребности предприятий, помогать им находить решения, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы и стимулировать движение вперед, в том числе и для выполнения тех задач, которые перед нами поставлены, национальных целей развития", - сказал Мишустин.

Премьер обратился к своим коллегам с просьбой совместно с министрами принять активнейшее участие в работе подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики по курируемым ими отраслям.