Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в 4 раза

Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ.

Об этом говорится в публикации Евростата.

"В четвертом квартале 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России был на 18% выше, чем в первом квартале 2021 года. Из-за роста цен его стоимость за этот период увеличилась на 274%", - говорится в материале.

Доля России в импорте СПГ в ЕС в четвертом квартале 2024 года выросла до 22%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (36%).

В четвертом квартале объем импорта трубопроводного газа из России был на 61% ниже, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период снизилась всего на 9%. За последний квартал 2024 года поставки природного газа из России в ЕС снизились в объеме, и их доля (22%) немного ниже показателя четвертого квартала 2022 года (24%).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты сообщал, что Россия в декабре 2024 года заняла максимальную с марта 2022 года долю в общей стоимости импорта газа в ЕС в 25% и стала лидером, опередив Алжир и США. Всего в 2024 году Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €7,6 млрд против €7,9 млрд годом ранее. Закупки СПГ из РФ в прошедшем году составили €7,2 млрд против €8,1 млрд в 2023 году.