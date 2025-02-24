Главы МИД стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. В него были включены как новые экономические, так и персональные ограничения.

Так, ЕС расширил персональные санкции против России, включив в этот список 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, новые рестрикции подразумевают введение запрета на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

Вместе с тем санкции включают запрет на импорт из РФ первичного алюминия. Также обновленный пакет санкций запретил вещание восьми российских СМИ на территории Европы. Рестрикции были введены и против 74 судов, которые якобы входят в российский теневой флот. При этом ЕС заявил о намерении продолжать вводить санкции в том числе против владельцев этих судов, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского ВПК.

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О разработке Евросоюзом 16-го пакета стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

СМИ утверждали, что в него войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА. Об этом также говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас.