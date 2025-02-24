Новак заявил о более 40 решениях по поддержке экономики РФ
Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики уже сформировала более 40 решений, связанных с поддержкой российских отраслей.
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в правительстве.
"По результатам работы подкомиссией сформировано уже более 40 конкретных решений, направленных на поддержку отраслей. Прежде всего речь идет о поддержке спроса на продукцию в текущих условиях", - сказал он.