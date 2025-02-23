В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

Первый вице-премьер Денис Мантуров назвал условием возвращения иностранных брендов в Россию размещение их филиалов в том числе на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент журналист опубликовал в своем Telegram (цитата по ТАСС).

Говоря о возможном возвращении в Россию одной из крупнейших корпораций — Boeing, Мантуров подчеркнул, что отказа от отечественной продукции в пользу американской не будет.

«Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты», — уточнил вице-премьер.