Российско-немецкая торговля за годы правления канцлера Олафа Шольца сократилась в шесть раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Германии и Банка России.

В 2021 году ФРГ была одним из ключевых торговых партнеров России. Оборот тогда оценивался в 59,7 миллиарда евро. После введения антироссийских санкций темпы стали падать, сократившись к началу 2025 года в 6 раз.

Статистика показывает, что прошлогодний объем торговли России и Германии составил только 9,4 миллиарда евро. Это чуть больше 1% от всего внешнеторгового оборота РФ.

Российский экспорт в прошлом году составил 1,8 миллиарда евро против 33,1 млрд в 2021 году, а немецкий экспорт — 7,6 миллиарда против 26,6 млрд соответственно.

В 2021 году Россия входила в пятерку основных торговых партнеров Германии за пределами ЕС. Сейчас РФ находится в третьей десятке.

Завтра в ФРГ пройдут досрочные парламентские выборы. Экономическая ситуация в стране и отношения с Россией стали одними из ключевых тем предвыборной кампании.