Какао-бобы резко подешевели на мировых биржах

Биржевые цены на какао-бобы 21 февраля упали на 10%, потеряв за сутки тысячу долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

К 18:28 по московскому времени стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падала на 9,94% до 9074 долларов за тонну. Это примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов за тонну.

Последний раз стоимость какао-бобов сильно падала в 26 и 27 декабря 2024 года, но уже 30 декабря цены вернулись к прежнему уровню.