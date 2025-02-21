Россия готовится к возвращению Boeing

Возвращение в Россию крупнейшего производителя гражданских самолетов — американской компании Boeing — произойдет при условии введения значимых мер поддержки отечественного авиапрома. Как объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, это позволит защитить собственных производителей.

Россия готовится к возвращению Boeing
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«Протекционистские меры будут вводиться, поскольку на первом этапе отечественную технику будут обкатывать. Временно она будет стоить дороже своих „одноклассников“, и очевидно, что конкуренция с зарубежными производителями будет серьезной. Среди мер возможны, например, квоты для российских авиакомпаний на закупку SSJ-100 и МС-21 и льготный лизинг», — сказал парламентарий.

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Boeing вернуться в РФ

О том, что протекционистские меры будут вводиться для защиты отечественных авиастроителей, URA.RU сказал и авиаэксперт, пилот первого класса и капитан Airbus A-320 Александр Литвинов. По его словам, возможно введение пошлин для российских перевозчиков, которые будут отдавать предпочтение Boeing (или в случае возвращения и Airbus). Полученные средства власти смогут направить на развитие отечественной авиации. Если меры поддержки будут введены, считают эксперты, возвращение крупнейшего аэрокосмического концерна в Россию, производящего 400-600 самолетов в год, не навредит отечественной авиастроительной промышленности.

В целом эксперты позитивно оценивают информацию о готовности Boeing вернуться в Россию, поскольку пока массовое производство собственных гражданских самолетов не запущено.

«Возобновление сотрудничества российских авиакомпаний с Boeing необходимо, поскольку отечественные самолеты SSJ-100 и МС-21 пока еще не выпускаются в промышленных масштабах — они находятся на стадии обкатки, — объяснил авиаэксперт Литвинов. — Нам нужны самолеты, потому что вскоре их просто не будет хватать. Boeing делает хорошие воздушные суда. Если будут продавать даже подержанные модели, которым по два-три года — их можно брать. В „Аэрофлоте“ порой летают самолеты, которым 10-15 лет. Их состояние зависит от того, вовремя их технически обслуживают или нет. Ан-24 у нас вообще летает по 60-70 лет. Важно, чтобы договорились о запчастях и обновленной технической литературе, и тогда можно приобретать».

По мнению депутата Кравченко, при закупке импортных самолетов необходимо соблюсти баланс — отдавать приоритет российской технике, но при этом нелогично совсем отказываться от некоторых моделей Boeing, которые обеспечат транспортную связанность России.

По его словам, такой подход позволит успеть за увеличивающимся пассажиропотоком в стране: в 2024 году он вырос на 5,9%.

Информация о том, что Boeing решил вернуться в Россию, появилась в СМИ накануне. Корпорация, как сообщается, планирует разрешить российским перевозчикам покупать свои подержанные самолеты из стран СНГ. В обмен Boeing рассчитывает приобрести в России титан, поставки которого сократились из-за введенных США в 2023 году санкций в отношении уральского титанового гиганта ВСМПО-Ависма.

О своем уходе из России Boeing объявил в марте 2022 года. Тогда американский аэрокосмический концерн оставил отечественные авиакомпании без технической поддержки, запчастей и обслуживания, а также остановил работу авиационного учебного центра в Сколково.

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