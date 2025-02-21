Россия готовится к возвращению Boeing

Возвращение в Россию крупнейшего производителя гражданских самолетов — американской компании Boeing — произойдет при условии введения значимых мер поддержки отечественного авиапрома. Как объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, это позволит защитить собственных производителей.

«Протекционистские меры будут вводиться, поскольку на первом этапе отечественную технику будут обкатывать. Временно она будет стоить дороже своих „одноклассников“, и очевидно, что конкуренция с зарубежными производителями будет серьезной. Среди мер возможны, например, квоты для российских авиакомпаний на закупку SSJ-100 и МС-21 и льготный лизинг», — сказал парламентарий.

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Boeing вернуться в РФ

О том, что протекционистские меры будут вводиться для защиты отечественных авиастроителей, URA.RU сказал и авиаэксперт, пилот первого класса и капитан Airbus A-320 Александр Литвинов. По его словам, возможно введение пошлин для российских перевозчиков, которые будут отдавать предпочтение Boeing (или в случае возвращения и Airbus). Полученные средства власти смогут направить на развитие отечественной авиации. Если меры поддержки будут введены, считают эксперты, возвращение крупнейшего аэрокосмического концерна в Россию, производящего 400-600 самолетов в год, не навредит отечественной авиастроительной промышленности.

В целом эксперты позитивно оценивают информацию о готовности Boeing вернуться в Россию, поскольку пока массовое производство собственных гражданских самолетов не запущено.

«Возобновление сотрудничества российских авиакомпаний с Boeing необходимо, поскольку отечественные самолеты SSJ-100 и МС-21 пока еще не выпускаются в промышленных масштабах — они находятся на стадии обкатки, — объяснил авиаэксперт Литвинов. — Нам нужны самолеты, потому что вскоре их просто не будет хватать. Boeing делает хорошие воздушные суда. Если будут продавать даже подержанные модели, которым по два-три года — их можно брать. В „Аэрофлоте“ порой летают самолеты, которым 10-15 лет. Их состояние зависит от того, вовремя их технически обслуживают или нет. Ан-24 у нас вообще летает по 60-70 лет. Важно, чтобы договорились о запчастях и обновленной технической литературе, и тогда можно приобретать».

По мнению депутата Кравченко, при закупке импортных самолетов необходимо соблюсти баланс — отдавать приоритет российской технике, но при этом нелогично совсем отказываться от некоторых моделей Boeing, которые обеспечат транспортную связанность России.

По его словам, такой подход позволит успеть за увеличивающимся пассажиропотоком в стране: в 2024 году он вырос на 5,9%.

Информация о том, что Boeing решил вернуться в Россию, появилась в СМИ накануне. Корпорация, как сообщается, планирует разрешить российским перевозчикам покупать свои подержанные самолеты из стран СНГ. В обмен Boeing рассчитывает приобрести в России титан, поставки которого сократились из-за введенных США в 2023 году санкций в отношении уральского титанового гиганта ВСМПО-Ависма.

О своем уходе из России Boeing объявил в марте 2022 года. Тогда американский аэрокосмический концерн оставил отечественные авиакомпании без технической поддержки, запчастей и обслуживания, а также остановил работу авиационного учебного центра в Сколково.