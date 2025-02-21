Если в Европе сохранятся высокие цены на энергоносители даже после урегулирования конфликта на Украине, это приведет к краху всей экономики.

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Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит радиостанция Kossuth.

«Цены на энергоносители в Европе растут, и это убьет экономику», — заявил он.

При этом Орбан опасается, что принятая в 2024 году Будапештская декларация Евросоюза, предполагающая снижение цен на нефть и газ, не сработает.

Однако премьер-министр видит в урегулировании украинского конфликта хороший знак для мировой экономики. По его словам, достижение мира положительно повлияет на положение в Европе и венгерскую экономику в частности. «Мы ожидаем, что на экономическую ситуацию Венгрии будет оказано очень мощное позитивное внешнее воздействие», — подчеркнул Орбан.

Ранее в Венгрии подтвердили поставки газа в Приднестровье по просьбе России. Компания, принадлежащая венгерскому капиталу, заключила контракт на транзитные поставки газа.