Мантуров назвал условие для возвращения западных брендов в РФ

Российская сторона будет внимательно рассматривать возвращение иностранных компаний, которые покинули рынок РФ в 2022 году. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Форума будущих технологий, передает ТАСС.

Мантуров обратил внимание на то, что Россия будет изучать каждый случай отдельно. И с тем, «с кем стране выгодно сотрудничество, власти будут находить решение», отметил первый вице-премьер.

Ранее в СМИ начала появляться информация о том, что западные бренды изучают возможность возвращения на российский рынок. Это произошло после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По данным изданий, крупные южнокорейские компании, такие как Hyundai Motor Group, Samsung и LG Electronics, оценивают перспективы возобновления деятельности на территории РФ. При этом в компании H&M заявили РБК, что сеть не намерена возвращаться в Россию. Напомним, что многие фирмы прекратили свою деятельность в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине.