Путин: Россия должна сама добывать литий
Россия должна сама добывать литий. Об этом 21 февраля заявил Президент страны Владимир Путин.
Сегодня он выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий. Мероприятие транслируется на странице Кремля в соцсетях.
По словам главы государства, в РФ до сих пор не добывают литий, хотя могли бы начать процесс 10-15 лет назад.
«Литий до сих пор не добываем. А как без него [лития] развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать», — подчеркнул Путин.
Указанный металл используется в металлургии, электротехнической и химической промышленности, а также в медицине. Спрос на сырье растет из-за его применения в производстве аккумуляторов.