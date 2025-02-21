На Украине озвучили последствия ударов ВС России для газовой отрасли

Украина потеряла 40 процентов добычи газа из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам газовой инфраструктуры страны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

«Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства», — подчеркнул собеседник.

Источник Reuters озвучил последствия ударов ВС России для газодобывающей отрасли Украины. Он подчеркнул, что Киев планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте.

Ранее ВС России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины в Харьковской области. Удар был нанесен с помощью крылатых ракет.