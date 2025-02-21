В Европе заявили о необходимости найти замену российскому газу

Евросоюз (ЕС) будет искать поставщиков газа в США и ускорит развитие возобновляемых источников энергии, чтобы снизить общую зависимость от топлива из РФ. О необходимости найти замену российскому газу заявил комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен, его слова приводит Reuters.

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По словам представителя европейских стран, Брюссель готовит изменения в правилах, чтобы ускорить строительство объектов возобновляемой энергетики. Для нужд промышленности и отопления домов, где газ не может быть быстро заменен электричеством, ЕС усилит работу по поиску альтернативных источников, например, им может стать США.

«Вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков, деньги граждан на оплату газа, доходы от продажи которого идут в казну Путина, мы должны позаботиться о том, чтобы производить собственную энергию», — пообещал он.

Согласно законодательству ЕС, европейские газовые контракты должны быть расторгнуты к 2049 году, чтобы соответствовать цели блока по борьбе с изменением климата и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Йоргенсен подтвердил, что Комиссия работает над ужесточением контроля над рынком, чтобы избежать спекулятивных торгов, вызывающих скачки цен. «Финансовые инструменты», призванные отделить розничные цены на электроэнергию от высоких цен на газ собираются представить на следующей неделе.

В ЕС задумались о возможном новом ограничении цен на газ летом 2025 года. Ограничить стоимость покупки топлива собираются на время, когда операторы будут восстанавливать запасы газа в подземных хранилищах. Сейчас уровень их заполненности опустился ниже 50 процентов, а в некоторых странах — и ниже 25.

Как ранее сообщал Bloomberg, сейчас Европе не грозит дефицит газа, «но существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы». Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к финансовым убыткам размером до трех миллиардов евро.