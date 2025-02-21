Орбан: высокие цены на энергоносители убьют экономику Европы

Правительство Венгрии опасается, что, даже несмотря на возможность урегулирования украинского конфликта, в Европе сохранятся высокие цены на энергоносители, которые убьют экономику континента. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что в 2024 году страны Евросоюза приняли Будапештскую декларацию о повышении своей конкурентоспособности, которая, в частности, предусматривает меры по снижению цен на нефть и газ.

"Но я боюсь, что наше великое совместное обещание не будет выполнено и у нас по-прежнему будут высокие цены на энергоносители. Цены на энергоносители в Европе растут, и это убьет экономику", - сказал глава правительства.

Орбан отметил, что первые шаги в урегулировании конфликта на Украине вселяют надежду на достижение мира, который поможет улучшить глобальную экономическую ситуацию, в том числе положение в Европе.

"Мир приближается, и это будет хорошо для венгерской экономики. Венгерская экономика ожидает, что на нее будет оказано очень мощное позитивное внешнее воздействие", - уточнил премьер.

В то же время он дал понять, что по-прежнему не верит в способность нынешних лидеров ЕС осуществлять эффективную политику в интересах всех стран сообщества.