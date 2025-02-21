Одной из причин резкого укрепления рубля стал переход на оплату импортных товаров в национальных валютах, пишут «Известия». По данным ЦБ, в четвёртом квартале их доля составила 80%, причём на рубль приходится 48%. Годом ранее 70% операций с импортом проходили в нацвалютах, а на рубль приходилась всего треть. Доллары, евро и другие «токсичные» валюты занимают менее 20%. Такая же ситуация — в расчётах за экспорт: доля рубля и других нацвалют превысила 82%.

Чем реже используется американская валюта, тем меньше спрос на нёе внутри страны и тем ниже её стоимость относительно рубля, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По мнению аналитика, этот фактор оказывает фундаментальную поддержку рублю.

Дедолларизация поддерживает нацвалюту скорее косвенно, полагает директор аналитического департамента ИК «Цифра брокер» Ованес Оганисян. Больше на курс рубля влияют другие факторы, такие как высокие ставки рублёвых вкладов, отмечает он. В первой декаде февраля максимальные проценты по вкладам в крупных банках составляли 21,44% годовых. После заседания Центробанка 14 февраля кредитные организации уже начали снижать ставки. Сравнить условия в разных банках и выбрать лучшие условия можно в разделе «Вклады» на Сравни.

Отказ от доллара в расчётах поможет сделать курс рубля менее волатильным, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Зависимость российской экономики от американской валюты снижается, из-за чего рубль становится менее подвержен внешним факторам, а спрос на него в мире возрастает, что должно поддерживать стоимость российской валюты.

С другой стороны, крепкий рубль снижает экспортную выручку, а значит, усугубляет дефицит государственного бюджета — в январе 2025 года он достиг 1,7 триллиона ₽, отметил экономист Андрей Бархота. Помимо этого, из-за дедолларизации может вырасти зависимость внешней торговли от других валют, в частности юаня.

Владельцев старых долларов предупредили о рисках

На внебиржевых торгах 20 февраля 2025 года курс доллара снизился до 88 ₽ впервые с сентября прошлого года. Аналитики «Сбера» допускают падение валюты США до 85 ₽.