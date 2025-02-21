В России может подорожать хлеб

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий сообщили о вероятном росте цен на свою продукцию. Об этом пишут «Ведомости».

По словам двух источников, производители хлеба уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на 10–12% с начала весны. В качестве причин указываются рост цен на сырье, изменения в стоимости складских и транспортных услуг, а также рост налоговой нагрузки. В настоящее время торговые сети анализируют полученную информацию.

В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что повышение цен происходит мягко и поэтапно. Это стало возможным благодаря контролю над наценками на социальные позиции хлеба, а также благодаря совместным акциям сетей и производителей.

В Минсельхозе в свою очередь сообщили, что ситуация на рынке хлеба в РФ стабильна, существенного роста цен не наблюдается, передает ТАСС. По состоянию на 12 февраля цена хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составила 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки - 61,6 рубля.

Ранее президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил, что для производства хлебопекарной муки годится только зерно с высоким содержанием клейковины, а его, несмотря на крупный урожай, не так много. Поэтому предложение ограниченно и цены вынужденно растут. Кроме того, в них заложены налоги, расходы на логистику, заработную плату и другие траты, пояснял Семенов.

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