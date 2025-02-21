Минсельхоз отреагировал на сообщения о резком подорожании хлеба

Ситуация на рынке хлеба в России стабильна, при этом рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и другие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов.

Об этом журналистам сообщили в Минсельхозе РФ.

"Ситуация на рынке хлеба стабильна. <…> Вместе с тем стоит отметить наблюдающийся рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2024 году произведено порядка 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

"Внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор", - подчеркивает Минсельхоз.

В то же время по состоянию на 12 февраля 2025 года, стоимость хлеба из пшеничной муки в России у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за 1 кг, хлеба из ржано-пшеничной муки - 61,6 рубля за 1 кг.

"Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно", - сообщает министерство.

Минсельхоз также отмечает стабильную ценовую динамику и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба.

По данным президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, достигающая 35%.

"Решить проблему высокой наценки в торговых сетях и способствовать стабилизации цен на хлеб может развитие пекарями собственной розницы и повышение конкуренции в сфере хлебопечения", - подчеркнул он. "Особая ответственность за рост количества хлебопекарных бизнесов лежит на администрациях регионов, которые непосредственно влияют на формирование тарифов на услуги естественных монополий, на стоимость коммунальных услуг, а также регулируют финансовое обременение в сфере земельно-имущественных взаимоотношений с представителями бизнеса (формирование стоимости аренды земельных участков и помещений). Региональные власти должны стимулировать развитие пекарен", - добавил Кацнельсон.

О ситуации с отпускными ценами на хлеб

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили ретейлерам уведомления об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%.

Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и прочее, отмечало издание.