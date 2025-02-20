G7 убрала из нового коммюнике призыв ужесточить потолок цен на российскую нефть

Страны G7 убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на российскую нефть.

Также «Большая семёрка» значительно смягчила формулировки в документе.

«Переговорщики исключили упоминание о том, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальном варианте», — сообщило агентство Bloomberg, в распоряжение которого попал черновик итогового коммюнике.

Авторы материала заметили, что страны «Большой семёрки» регулярно обвиняют Россию в «агрессии против Украины», в первоначальном документе называя ситуацию «незаконной».

Однако в последней версии коммюнике формулировки смягчили.

Цена на российскую нефть упала почти на четверть

Ранее Financial Times писала, что США выступили против формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике G7.