В США допустили снятие санкций с РФ

Вашингтон отменит антироссийские санкции, если сочтут нужным. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, передает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон готов не только усиливать, но и ослаблять санкции против РФ. При этом, если будет необходимо, то их можно полностью отменить, добавил Бессент.

«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным», — сказал он.

В США ответили на вопрос о смягчении антироссийских санкций

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США сохранят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.