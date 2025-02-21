Российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках после кардинальной смены политического курса в США.

Такую оценку привело агентство Bloomberg.

"Успешное начало переговоров между Россией и США, так же как и крепкие комментарии от [президента США Дональда] Трампа, позволили рынкам сохранять позитивные ожидания", - приводит агентство слова аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова.

По подсчетам Bloomberg, рубль укрепился по отношению к доллару США на 13% с начала года, что вывело его на первое место по показателям роста курса среди всех валют развивающихся рынков.

Однако агентство отмечает, что пока рано делать выводы о перспективах дальнейшей динамики российской валюты, несмотря на краткосрочный рост курса. Это связано с пока еще отсутствующим прорывом по украинскому вопросу.

В последние дни отношения между США и Украиной резко обострились. Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в срыве сделки по полезным ископаемым. Зеленский высказал мнение, что Трамп якобы стал "жертвой российской дезинформации".