Мантуров заявил, что Россия может пустить обратно не все иностранные компании

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что обратно на российский рынок могут пустить не все ушедшие компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию
© РИА Новости

Как заявил Мантуров, власти России будут пускать обратно только те компании, в которых «заинтересована страна». При этом он также добавил, что это связано с «эволюцией систем преференций в госзакупках», которая сформировалась за последнее время.

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — заявил он.

Помимо этого Мантуров добавил, что для совместных проектов с иностранными компаниями в России уже сформированы необходимые условия.

«От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду», — добавил он.
Экономика
Денис Мантуров
ЕАЭС