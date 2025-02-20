В США ответили на вопрос о смягчении антироссийских санкций

Соединенные Штаты готовы как к смягчению, так и к ужесточению санкций в отношении России в зависимости от хода переговоров. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

В ходе интервью Бессета спросили, рассматривает ли Вашингтон одновременно возможность смягчить или ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.

"Думаю, это хорошее описание", - ответил он.

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Страны Запада должны будут отменять свои антироссийские санкции в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

Его спросили про введенные против Москвы рестрикции.

"Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки", - отметил шеф американской дипломатии. "Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]", - добавил Рубио.

Европейские чиновники сомневаются, что США сохранят и будут поддерживать санкции против России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Чиновники опасаются, что если США отменят свои меры — или хотя бы дадут понять, что их больше не беспокоит их обход, — Россия, скорее всего, сможет воспользоваться зияющей дырой, образовавшейся в ранее возведенной вокруг них глобальной финансовой стене, чтобы вернуться к обычному режиму работы во многих областях», — отмечается в материале издания.

При этом авторы также приводят слова источников, которые утверждают, что часть администрации президента США Дональда Трампа все еще хочет сохранить ограничения и даже «агрессивно настроена» по этому поводу. В связи с этим вопрос остается открытым и показывает определенную непоследовательность Вашингтона.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон, заявил в интервью телекомпании М1, что правительство Венгрии рассчитывает на отмену новой американской администрацией санкций против России. По его словам, речь идёт о тех ограничениях, которые затронули сотрудничество между Будапештом и Москвой в области энергетики.

Также глава венгерского ведомства отметил, что станет первым иностранным главой МИД, который встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром вперед в вопросе о санкционных мерах, которые наносят ущерб Венгрии», — сказал Сийярто.

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Центробанк не участвует в переговорах о снятии санкций стран Запада против России, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, пишет агентство ТАСС.

По словам Набиуллиной, лично ей ничего не известно о переговорах о снятии рестрикций.

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Санкции будут сняты с России в ближайшее время, если сближение Москвы и Вашингтона продолжится. Об этом председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RT 20 февраля.

Он отметил, что логично начать с отмены рестрикций в отношении парламентариев, поскольку подобные ограничения «противоречат самой природе парламентаризма», а затем перейти к вопросу пересмотра санкций как элемента политического давления.

«Если движение Москвы и Вашингтона навстречу друг другу, процесс, который начался в Эр-Рияде, мы можем назвать его «Риядский процесс сближения», если он не остановится, если он будет нарастать и возрастать, конечно же, санкции будут сняты в ближайшее время», — сказал Слуцкий.

По его мнению, мир должен понять, что нельзя злоупотреблять санкционными механизмами.

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Не исключено, что ограничения сохранятся в полном объёме.

Делать прогнозы рано. Необходимо дождаться встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло.

«В данной точке политического процесса любая вероятность есть. И то, что Трамп собирается налаживать отношения с Москвой, и то, что он налаживать отношения не собирается. Пока не состоялась встреча Владимира Владимировича с Дональдом, ничего определённого говорить нельзя. Что касается политики, то там действует тот же принцип в отношении прогнозов, что и прогноз погоды. В отношении погоды самый вероятный и часто сбывающийся прогноз — это когда говорят то, что завтра будет так же, как сегодня. Что касается политики, то пока нет оснований впадать в эйфорию в ожидании того, что сейчас Трамп снимет все санкции или хотя бы часть из них. Надо готовиться к тому, что санкции сохранятся. Возможно, сохранятся в полном объёме, потому что мы ещё не знаем, о чём договорятся наши президенты на встрече. Может быть, они и не договорятся по принципиальным пунктам. Здесь в отношении санкций любые прогнозы — это гадание на кофейной гуще международных отношений».

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