Вероятность начала торговой войны между Европой и США оценили

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером оценил планы европейцев предложить США заключить «великую сделку», которая будет предусматривать ряд уступок Вашингтону.

Евросоюз может предложить Вашингтону «великую сделку» для того, чтобы избежать торговых ограничений США в отношении ЕС. Об этом ранее заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович, передавало издание Politico. Чиновник пояснил, что Евросоюз может уменьшить пошлины на ввоз машин (сейчас составляют 10%), увеличить свои траты на оборону и внести изменения в законы, регулирующие деятельность цифровых корпораций. При этом источник в Европе заявил Politico, что Брюссель готов дать ответ Вашингтону в случае появления обещанных американской стороной товарных пошлин для Европы.

По словам экономиста, торговая война между Европой и США из-за тарифной политики Трампа невозможна.

Трамп, как бизнесмен и прагматик, не является сторонником подобного рода конфликтов. Он прекрасно понимает, что в конечном итоге они не приводят к выигрышу какой-либо стороны. Его угрозы, связанные с повышением тарифных ставок, рассчитаны на то, чтобы подтолкнуть предполагаемых контрагентов к заключению взаимоприемлемых соглашений. При этом понятно, что в таких соглашениях будет перекос в сторону Соединенных Штатов. И вряд ли та «великая сделка», о которой говорит Шевчович, будет равноправной и взаимовыгодной – со стороны Европы в ней будет больше уступок, чем со стороны США. Однако в конечном итоге стороны наверняка найдут консенсус, который их устоит. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

У европейцев нет козырей для соразмерного ответа на действия Трампа в экономической сфере, добавил эксперт.

«А США тут могут применить такие рычаги давления, которые в любом случае заставят Европу пойти на уступки. Поэтому европейцам лучше никому не угрожать и договариваться с США, имея вот этот пакет «великая сделка». США, в свою очередь, тоже готовы к диалогу, им совершенно не нужно уничтожение Европы, им нужен дееспособный союзник на Евроазиатском континенте. При этом такой союзник должен занимать подчиненное положение по отношению к Вашингтону. Этого и добивается Трамп», - сказал Беляев, допустив, что в ходе дальнейших переговоров по пакету «великая сделка» президент США изменит свою позицию касательно размеров пошлин на автомобили, полупроводники и фармацевтику из Европы.

Идея европейцев предложить США «великую сделку» свидетельствует о том, что экономические угрозы Трампа в их адрес сработали, добавил эксперт.

Министр торговли США Говард Латник ранее заявил в интервью телеканалу Fox News, что Дональд Трамп намерен ликвидировать Федеральную службу внутренних доходов (главное ведомство США по сбору налогов).