Владимир Зеленский не собирается погашать задолженность перед США, так как украинская сторона не признает наличие долга. Об этом заявил «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Специалист подчеркнул, что Зеленский неоднократно демонстрировал отсутствие намерений выполнять обязательства по погашению задолженности, несмотря на существенную финансовую поддержку, полученную от западных стран, включая США.

Ранее Зеленский сообщил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна вернуть 500 миллиардов долларов за помощь в конфликте, является «несерьезным разговором».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предложила Европейскому союзу выплатить долг Украины перед США, который составляет 350 миллиардов долларов. Таким образом она отметила сложившуюся ситуацию в финансовых отношениях между США, ЕС и Украиной.