Евросоюз на фоне улучшения отношений России и США будет вынужден отменить антироссийские санкции и нормализовать связи с Москвой «в течение нескольких месяцев».

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Об этом в беседе с РИА Новости заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.

«Жесткие европейские элиты будут заменены, а ЕС, экономически ослабленный и униженный поражением, будет вынужден пойти на компромисс, отменить контрпродуктивные санкции и нормализовать отношения с Россией в течение нескольких месяцев», — подчеркнул он.

По оценке Делаварда, начавшееся сближение в отношениях России и США ослабляет единство НАТО и является катастрофой для ЕС.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении Российской Федерации в области энергетики.

18 февраля МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.