В Госдуме оценили, как долго будет падать курс доллара

Падение курса доллара может продлиться до конца февраля. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике экономист Михаил Делягин.

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По его словам, после этого «ситуация изменится». Депутат уточнил, что максимальное снижение курса американской валюты может остановиться на уровне 85 рублей. При этом он добавил, что дальнейший курс валют будет зависеть от факторов, которые сложно предсказать.

«Вот введут, например, против нас новые санкции, связанные с квотированием экспорта нефти, и будет 110 рублей. Или Центробанк повысит порог сдачи валютной выручки с десяти до 80% — и будет 70 рублей. Но, скорее всего, ни того ни другого не произойдет. И, скорее всего, доллар вернется плюс-минус к прежним значениям — 98–99 рублей», — заключил Делягин.

19 февраля в течение торгов расчетный курс американского доллара вновь упал ниже 90 рублей — на момент 14:46 мск валюта подешевела до 89,66 рубля. При этом накануне доллар дорожал до 90,75 рубля.