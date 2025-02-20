В России задумали увеличить застрахованную сумму для вкладов

В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Об этом сообщает ТАСС.

В России задумали увеличить застрахованную сумму для вкладов
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Как отметили инициировавшие изменения законодательства депутаты от фракции «Новые люди», нынешние уровни следует пересмотреть в связи с изменившимися доходами граждан, корректировкой экономических условий и ростом инфляции.

Задуманное удвоение застрахованной суммы для вкладов «позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации» и будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе, считают депутаты.

Действующие лимиты страхового возмещения по вкладам составляют в России 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах). Прошлым летом вице-спикер Совфеда Николай Журавлев сообщил журналистам, что увеличение до 2,8 миллиона рублей страхования средств на вкладах сроком от трех лет может заработать в РФ уже в 2025 году.

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