Возможно ли падение доллара до 70 рублей: оценка аналитика

Поводов для укрепления рубля до 71–74 рублей за доллар нет, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Такой сценарий, по его словам, возможен, если продолжится улучшение ситуации на геополитическом треке, а также уверенный рост продемонстрирует рынок энергоносителей с выходом нефти марки Brent выше 100 долларов за баррель.

«Сейчас укреплению национальной валюты способствует как раз геополитический фактор, однако его влияние может оказаться ограниченным и способствовать стабилизации пары доллар/рубль в диапазоне 90–95 рублей», — прогнозирует Зварич.

При этом пока, как отмечает эксперт, не видно существенных поводов для сильного роста цен на нефть, а без влияния данного фактора, по его мнению, потенциал для укрепления рубля выглядит ограниченным.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 февраля 2025 года, составляет 90,4268 рубля, официальный курс евро — 94,0834 рубля.