В ЦБ отреагировали на возможное возвращение Visa и Mastercard

Представители международных платежных систем Visa и Mastercard не связывались с Банком России по поводу возвращения на рынок страны. Пока что-либо утверждать рано, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщило, что в скором времени в России возобновят работу платежные системы Visa и Mastercard. По словам депутата, они начнут предоставлять свои услуги. Он отметил, что эти компании утратили крупный рынок и будут пытаться занять его, но это будет непросто, ведь Россия уже привыкла к новым технологиям.

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», - заявила Набиуллина.

Накануне заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов заявил, что Банк России на данный момент не дает комментариев относительно перспектив возвращения на территорию России платежных систем Visa и Mastercard.

Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.