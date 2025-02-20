Рестораны ожидают возвращения зарубежных брендов в РФ

После того, как Россия и США провели переговоры, рестораны в торговых центрах надеются на возвращение зарубежных брендов, так как это должно привлечь посетителей. Кроме того, отрасль ожидает появления импортных продуктов, которые составят конкуренцию на рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.

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Напомним, что в столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча представителей России и США. Российские власти отметили, что переговоры прошли успешно и были серьезными. От РФ на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Миронов в беседе с агентством отметил, что после переговоров ожидаются «изменения взаимоотношений, уход санкций и поступления продуктов, которые придут оттуда, чтобы составить конкуренцию». Также в России ждут прихода магазинов, отметил он.