Аналитик объяснила, какой кредит не нужно будет отдавать банку

В начале осени вступит в силу закон, который позволяет отказаться от кредита, выданного с нарушением антимошеннических правил. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Эксперт подчеркнула, такая возможность появляется лишь при возбуждении уголовного дела о хищении средств. Она подчеркнула, что новые меры могут повлиять на то, что доступность заемных средств для отдельных категорий граждан в моменте может снизиться.. Кроме того, клиенты, которые уже получили кредит, могут отказаться от него, если передумают использовать деньги, указала она.

Однако на доступности займов для населения это не должно сказаться, поскольку изменения не ограничивают условия выдачи кредитов, а лишь вносят некоторые коррективы в механизм, отметила Солдатенкова. Также эти изменения не требуют от кредиторов значительных затрат на перестройку бизнес-процессов. Поэтому вряд ли они приведут к ухудшению ценовых условий выдачи кредитов, заявила собеседница.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в прошлом году вырос в полтора раза и достиг 1,8%. Показатель стабильно увеличивался на протяжении всего 2024 года, тогда как до этого минимум три года находился около уровня 1,1%.