Ювелирные украшения в России резко подорожали

Розничные цены на ювелирные украшения за 2024 год продемонстрировали рост на 34%. Средний чек по рынку вырос на 19%, до 9 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитического центра Sokolov.

Также отмечается, что рынок ювелирной розницы в России составил 459,4 млрд руб., что на 25,6% превышает показатели 2023 года. По словам главы аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, рост интернет-продаж ювелирных изделий стал ключевым фактором, стимулирующим развитие рынка. Она отметила, что за год доля ювелирного e-com увеличилась с 23,4% до 28%.

Подчеркивается, что в увеличении объема рынка также сыграло роль повышение средних розничных цен. Это связано с динамикой учетных цен Центрального банка на золото: с января по декабрь 2024 года его стоимость выросла на 45%, достигнув 8,5 тыс. рублей за грамм.

Ранее Банк России сообщил, что в 2024 году золото стало самым прибыльным финансовым активом в России.