В России запланировали резкое уменьшение трат из ФНБ

Ключевым направлением расходов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. По данным Минэкономразвития, на эти цели планируется выделить 700 млрд рублей, сообщили «Известия».

Кроме того, около 600 млн рублей из фонда направят на софинансирование пенсионных накоплений, что отражено в бюджете на 2025–2027 годы.

В 2024 году значительная часть средств ФНБ также шла на инвестиционные проекты в промышленности и транспорте — порядка 1,1 трлн рублей, уточнили в Минэке. В частности, финансировалось строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

Еще одной крупной статьей расходов в 2024 году стало покрытие бюджетного дефицита в размере 1,3 трлн рублей. Дополнительно около 200 млн рублей направили на пенсионные выплаты.

В общей сложности в 2024 году из ФНБ было израсходовано более 2,4 трлн рублей, что в 3,5 раза превышает запланированные на 2025 год суммы.

Осенью министр финансов Антон Силуанов сообщил, что впредь ФНБ не будет использоваться для финансирования бюджетного дефицита — его будут покрывать за счет государственных заимствований через размещение ОФЗ. Ожидается, что в 2025 году дефицит составит 1,2 трлн рублей.

С 2025 года ФНБ будет задействован исключительно в качестве страхового механизма на случай падения цен на нефть, подчеркнул Силуанов.