Сколько стоит приготовить блины к Масленице в 2025 году

Средняя стоимость продуктового набора для приготовления блинов (стакан муки, пол-литра молока и т.п.) составила в этом году 142 рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

Как отмечается, указанный уровень на 5 процентов выше значения 2024-го. В процессе анализа для определения «Индекса блинов» специалисты использовали информацию о стоимости ингредиентов, необходимых для приготовления блюда на четырех человек. За основу был взят рецепт, согласно которому для приготовления порции блинов требуются: 0,5 литра молока, 2 яйца, 1 стакан пшеничной муки, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара и 0,5 чайной ложки соли.

Аналитики отмечают, что среди продуктов питания больше всего выросла стоимость пшеничной муки — на 13%. В то же время яйца стали дешевле на 10% по сравнению с прошлым годом.

В Москве «Индекс блинов» составил 162 рублей, в Санкт-Петербурге — 150, в Краснодаре — 154, в Екатеринбурге — 158, в Новосибирске — 178, а в Казани — 143 рубля.

В 2025 году Масленица начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 2 марта. В эти же дни у православных христиан будет проходить Сырная неделя, даты которой определяются в зависимости от даты Пасхи. В 2025 году она ожидается с 24 февраля по 2 марта.