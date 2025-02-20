Япония попытается отговорить Трампа от повышения пошлин

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто собрался в США, чтобы отговорить президента Дональда Трампа от введения повышенных пошлин на японские товары. Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве азиатской страны.

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Оно отметило, что рынок США является крупнейшим экспортным направлением для японских автопроизводителей. В связи с этим Муто переговорит с представителями администрации президента США, включая министра торговли Говарда Лютника. В ходе этих бесед японский политик обратит внимание Белого дома на то, что Япония экспортирует высококачественную сталь и алюминий, которые невозможно закупить в Соединенных Штатах. Следовательно, освобождение от пошлин на эту продукцию пойдет на пользу самим США.

Кроме того, он напомнит Вашингтону, что японские автопроизводители, такие как Toyota, создали в США рабочие места и инвестировали в американскую экономику.

Ранее уже сообщалось, что власти Японии обратились к Вашингтону с просьбой освободить ее стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин. Кроме того, Токио надеется умиротворить Трампа, поддержав строительство газопровода на Аляске, а также инвестировав в обрабатывающую промышленность США и повысив расходы на оборону.