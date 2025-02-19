Эфиопия предложила РФ совместную разработку газовых месторождений

Эфиопия предложила России совместную разработку газовых месторождений и производство удобрений. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, коллеги из Эфиопии предложили РФ свою ресурсную базу для освоения и инвестиций.

«Здесь есть месторождения газа. Коллеги заинтересованы в производстве минеральных удобрений — то, что мы умеем», — добавил Решетников.

Также он отметил, что в Эфиопии строится много энергетических мощностей, но не хватает распределительных, которые умеет делать РФ.

«Мы умеем производить оборудование, управлять, обслуживать. Мы все это активно предлагаем нашим партнерам, как и наши компетенции в ядерном комплексе. Коллеги провели большую макроэкономическую реформу, переходят к плавающему курсу, а это значит, что можно забирать отсюда прибыли, которые здесь заработаны, можно нормально инвестировать», — указал министр.

Решетников подчеркнул, что Эфиопия является огромным растущим рынком с огромными возможностями в промышленности, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и химии. Он пообещал, что Россия сделает все, чтобы сделать «эти проекты сотрудничества возможными».