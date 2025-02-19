Доллар снова падает: курс опустился ниже 90 рублей

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, снова опустился ниже 90 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 14:46 по московскому времени курс доллара снизился на 85 копеек и составил 89,66 рубля. Во вторник курс доллара достигал максимального значения в 90,75 рубля.

После того, как летом прошлого года на Московской бирже были приостановлены торги долларом, единственным значимым для рубля курсом стал курс юаня. Биржевые торги по этой валюте проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В этот период можно рассчитать курс доллара через кросс-курс на Форексе, который представляет собой соотношение доллара к юаню, и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс является основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил РИА Новости, что укрепление рубля может быть временным. По словам эксперта, большинство сделок проводится в национальных валютах и USDT, что усложняет баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Внешнеэкономическая деятельность ограничена санкциями — это также усиливает непредсказуемость, добавил он.