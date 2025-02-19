В ЦБ заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 13,7% с 14% в январе, следует из последнего опроса "Инфом" для Банка России.

В декабре этот показатель составлял 13,9%, ноябре и октябре - 13,4%, в сентябре - 12,5%, что было ниже августовских значений (12,9%) и чуть выше июльских 12,4%.

При этом наблюдаемая инфляция в феврале незначительно выросла до 16,5% с 16,4% в январе и 15,9% в декабре.

Наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в феврале резко снизилась до 13,6% с 15,4% январе, а среди не имеющих накоплений - выросла до 18,4% с 17,5%.

Опрос проводился с 3 по 13 февраля 2025 года среди не менее 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет в 105 населенных пунктах в 55 субъектах РФ.